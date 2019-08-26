Предопределение или внутренний хаос

22

Интоксикация

Иногда это просто яма (по-другому не назовёшь). То самое место, в котором ты порой оказываешься добровольно (или невольно ) заточён. Знаешь, обычно я не питаю иллюзий, не строю пустых комнат, но при этом отчётливо понимаю, что всё, что со мной происходит, – происходит не просто так.

Я понимаю, что должен отразить щитом, с чем-то просто смириться, а что-то тупо отпустить. И вот тут-то кроется главный капкан наших ментальных конструкций