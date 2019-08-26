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Предопределение или внутренний хаос

Тучи над городом. Путь самурая домой – Подобно безмолвному Минному полю. Колёса Сансары Дают кармический сбой – И я всё тот же скиталец, Потерянный морем. Морем закатов И алых рассветов, Что расстреливают память И полыхают в груди. Им не понять. Только стоит ли это, Чтобы с радаров Вновь терять корабли? Ведь судьба пилигрима – Абстрактная, странная, Словно строки Шекспира Или полотна Дали. Но земля под ногами – Обетованная, А значит, Ренессанс Ещё впереди…

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Интоксикация

Иногда это просто яма (по-другому не назовёшь). То самое место, в котором ты порой оказываешься добровольно (или невольно ) заточён.  Знаешь, обычно я не питаю иллюзий, не строю пустых комнат, но при этом отчётливо понимаю, что всё, что со мной происходит, – происходит не просто так.

 

Я понимаю, что должен отразить щитом, с чем-то просто смириться,  а что-то тупо отпустить. И вот тут-то кроется главный капкан наших ментальных конструкций

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