Самая эффективная диета в истории
Или Как эмир Кордовы королю помог Боди-позитив – непозволительная роскошь для королей, особенно если речь идёт о великих империях. И в седло не сядет, и на трон не поместится.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
Король Санчос I на себе испытал все прелести избыточного веса, ведь именно лишние килограммы стали препятствием на пути к короне. Да таким, что пришлось ему обратиться за помощью к эмиру Кордовского халифата.
Отцом Санчо был Рамиро II, король Наварры (современная провинция Наварра в Северной Испании и Атлантические Пиренеи в современной Южной Франции), а матерью – его вторая жена Уррака, и он был любимым внуком вдовствующей королевы Тоды Аснарес (876–958 годы).
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