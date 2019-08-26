Самая эффективная диета в истории

17

Король Санчос I на себе испытал все прелести избыточного веса, ведь именно лишние килограммы стали препятствием на пути к короне. Да таким, что пришлось ему обратиться за помощью к эмиру Кордовского халифата.



Отцом Санчо был Рамиро II, король Наварры (современная провинция Наварра в Северной Испании и Атлантические Пиренеи в современной Южной Франции), а матерью – его вторая жена Уррака, и он был любимым внуком вдовствующей королевы Тоды Аснарес (876–958 годы).