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Альгамбра – поэзия в камне

В VII веке арабский полководец Тарик ибн Зияд пересёк пролив, отделявший Северную Африку от Пиренейского полуострова, и со своим отрядом вторгся на территорию современной Испании. Так началась её исламская история.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Нынешнее название пролива, Гибралтар, представляет собой переиначенный на испанский язык арабский термин «Джабил Тарик», что в переводе звучит как «гора Тарика» – в честь того самого полководца.
Владычество мусульман длилось восемь веков. За это время Испания стала центром науки и знаний об окружающем мире для всей Европы, в регионе появилось множество прекрасных архитектурных сооружений в новом исламо-испанском стиле, получившем название мавританского, а

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