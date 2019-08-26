Альгамбра – поэзия в камне

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Нынешнее название пролива, Гибралтар, представляет собой переиначенный на испанский язык арабский термин «Джабил Тарик», что в переводе звучит как «гора Тарика» – в честь того самого полководца.

Владычество мусульман длилось восемь веков. За это время Испания стала центром науки и знаний об окружающем мире для всей Европы, в регионе появилось множество прекрасных архитектурных сооружений в новом исламо-испанском стиле, получившем название мавританского, а