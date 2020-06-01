Ответы на вопросы от 1.06.2020 (по Ханафи)
1. Некоторое время назад у меня появился друг. Но недавно мы с ним серьёзно поссорились. И теперь при каждой возможности он старается как-то задеть мою честь или оскорбить меня. Я старался оказывать ему помощь по работе, проявлять доброту, но он сказал, что я подлизываюсь. Посоветуйте, пожалуйста, как хотя бы уменьшить его ненависть, на дружбу я уже не рассчитываю. 2. Если днём во время сна у постящегося пошла кровь из носа и затекла в горло, а обнаружил он это только после пробуждения, нарушается ли его пост? 3. Каково решение по поводу ситуации, когда следующий за имамом в молитве опускается на поясной или земной поклон и поднимается раньше него? 4. Мой муж неоднократно говорил мне слова развода, такие как «я даю тебе развод» или «ты разведена», а потом, когда я обратилась к имаму посоветоваться, как мне быть, муж ему говорит, что точно не помнит или это было в гневе. Я не хочу возвращаться к нему, но он настаивает и утверждает, что я по-прежнему его жена. Как нам дальше быть? 5. Можно ли есть колбасу на ифтар, на этикетке которой написано «халяль»? Можно ли верить производителям? 6. Можно ли посещать гинеколога во время поста? 7. Можно ли постящемуся париться в бане? И можно ли делать ему хиджаму (кровопускание)? 8. Я встречалась с человеком, он иранец по национальности, женат. Он прочёл с листка какие-то слова и сказал, что на два года заключил со мной временный никях (брак). Я поняла, что он просто решил воспользоваться мною, и сказала, что не хочу быть ему женой. Разве бывает временный никях?статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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1. Некоторое время назад у меня появился друг. Но недавно мы с ним серьёзно поссорились. И теперь при каждой возможности он старается как-то задеть мою честь или оскорбить меня. Я старался оказывать ему помощь по работе, проявлять доброту, но он сказал, что я подлизываюсь. Посоветуйте, пожалуйста, как хотя бы уменьшить его ненависть, на дружбу я уже не рассчитываю.
Посланник Аллаха ﷺ по этому поводу говорит: «Не порывайте отношения друг с другом, не отворачивайтесь
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