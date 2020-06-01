Ответы на вопросы от 1.06.2020 (по Ханафи)

16

1. Некоторое время назад у меня появился друг. Но недавно мы с ним серьёзно поссорились. И теперь при каждой возможности он старается как-то задеть мою честь или оскорбить меня. Я старался оказывать ему помощь по работе, проявлять доброту, но он сказал, что я подлизываюсь. Посоветуйте, пожалуйста, как хотя бы уменьшить его ненависть, на дружбу я уже не рассчитываю.

Посланник Аллаха ﷺ по этому поводу говорит: «Не порывайте отношения друг с другом, не отворачивайтесь