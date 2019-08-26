Искат – надежда на прощение
Всем нам известно, каким большим грехом считается пропуск намаза, поста и остальных столпов нашей религии. Даже будучи в состоянии, не позволяющем ему совершить намаз стоя, человек обязан совершить его сидя, если же и сидя не является возможным, то лёжа. Но как быть, если болезнь овладела вами настолько, что и на это у вас не хватает сил? Милость Всевышнего и тут не обошла нас стороной, явившись в виде иската.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Искат – это действие, благодаря которому есть вероятность, что Всевышний простит такие грехи, как несовершённые намазы или посты.
Когда тяжелобольной человек умирает, не имея возможности совершить намаз даже кивками, он не обязан во время своей болезни завещать кому-либо возместить (отдать фидью за него) его молитвы, пропущенные в состоянии болезни.
Такое же решение принято в отношении поста в месяце Рамадан. Если путник, не постящийся по причине своего
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