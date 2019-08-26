Искат – надежда на прощение

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Искат – это действие, благодаря которому есть вероятность, что Всевышний простит такие грехи, как несовершённые намазы или посты.



Когда тяжелобольной человек умирает, не имея возможности совершить намаз даже кивками, он не обязан во время своей болезни завещать кому-либо возместить (отдать фидью за него) его молитвы, пропущенные в состоянии болезни.



Такое же решение принято в отношении поста в месяце Рамадан. Если путник, не постящийся по причине своего