Зулькарнай-хазрат Шакирзянов: «Следуйте велениям Корана и не разделяйтесь...»
Сегодня мы в гостях у уважаемого Муфтия Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Сибири» (ЦРО «ДУМ Сибири») Зулькарная Шакирзяновича Шакирзянова. Всю свою жизнь он посвятил служению Аллаху ﷻ и духовному просвещению общества. В свои 73 года вот уже на протяжении 41 года он работает имамом и Муфтием в Сибири и продолжает наставлять людей на путь, указанный Пророком Мухаммадом ﷺ. Мы попросили уважаемого Муфтия ответить на несколько вопросов и дать ценные советы нашему подрастающему поколению.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Справка:
Муфтий Зулькарнай Шакирзянович Шакирзянов (ДУМ Сибири).
Родился 15 июня 1948 года в дер. Тат-Кильмезь Кильмезского района Кировской области. Окончил медресе «Мир-Араб» в г. Бухаре. С 1979 года является имамом-хатыбом и председателем мечети г. Омска. Экс-председатель ревизионной комиссии Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири. Руководитель Омского мухтасибата Духовного управления мусульман Европейской части СНГ и Сибири. В 1995 году на
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