Зулькарнай-хазрат Шакирзянов: «Следуйте велениям Корана и не разделяйтесь...»

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Муфтий Зулькарнай Шакирзянович Шакирзянов (ДУМ Сибири).

Родился 15 июня 1948 года в дер. Тат-Кильмезь Кильмезского района Кировской области. Окончил медресе «Мир-Араб» в г. Бухаре. С 1979 года является имамом-хатыбом и председателем мечети г. Омска. Экс-председатель ревизионной комиссии Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири. Руководитель Омского мухтасибата Духовного управления мусульман Европейской части СНГ и Сибири. В 1995 году на