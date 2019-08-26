Бизнес в период пандемии

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По мнению большинства экспертов, данный кризис является многосторонним, а точнее, включает в себя блок социальных, биологических, экономических и политических проблем. Подобного наложения сложностей во всех сферах жизни большинства стран мира не было со времён Второй мировой войны, а это означает необходимость мобилизации ресурсов всех видов для более безболезненного выхода из сложившейся ситуации.

Однако, как и любой кризис, пандемия придёт к завершению – в результате либо