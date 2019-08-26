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Бизнес в период пандемии

Пандемия внесла коррективы в жизнь всех людей вне зависимости от сферы деятельности, возраста, пола и географии проживания. Сегодня даже те страны, в которых коронавирус не получил широкого распространения, тем не менее вынуждены страдать от политики стран, находящихся по соседству и закрывших свои как сухопутные, так и воздушные границы.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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По мнению большинства экспертов, данный кризис является многосторонним, а точнее, включает в себя блок социальных, биологических, экономических и политических проблем. Подобного наложения сложностей во всех сферах жизни большинства стран мира не было со времён Второй мировой войны, а это означает необходимость мобилизации ресурсов всех видов для более безболезненного выхода из сложившейся ситуации.

Однако, как и любой кризис, пандемия придёт к завершению – в результате либо

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