Посланник и Ислам
Я долго шёл неверною дорогой, Блуждал во тьме опасною тропой. Уж лучше быть слепым на оба глаза, Чем быть незрячим сердцем и душой.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
13
Прости меня, Творец, я горько сожалею,
Что тяжкий грех земной влачил я за собой, –
Когда я совершал свои ошибки,
Молчало сердце в согласии с душой.
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик