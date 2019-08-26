Второе пришествие пророка Исы (Иисуса) عليه السلام

16

В Коране особое внимание уделяется второму пришествию пророка Исы (Иисуса) عليه السلام на Землю, которое должно стать не менее важным событием, нежели первый этап его земной жизни.

По поводу его места пришествия на Землю существуют две версии.

Первая наиболее популярная: он спустится на Землю возле юго-западного минарета мечети Омейядов в Дамаске.



Согласно второй версии, местом предполагаемого возвращения пророка Исы عليه السلام станет мечеть