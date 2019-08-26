Время сажать
Наша сегодняшняя статья для тех, кто только собирается прикоснуться к земле и постичь азы по выращиванию растений. Возможно, это станет вашим новым хобби.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Первая грядка
Если в вашей собственности есть хотя бы небольшой земельный участок, то наверняка вам уже не терпится приступить к посадкам. Но не всё так просто.
Территория, отведённая для огородных работ, должна быть ровной и хорошо освещаемой. Огород не должен располагаться в низине и на возвышенности. В первом случае будет постоянно скапливаться вода, во втором – влаги будет недостаточно.
Новичкам можно начать с традиционных грядок, а можно
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