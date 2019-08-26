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Время сажать

Наша сегодняшняя статья для тех, кто только собирается прикоснуться к земле и постичь азы по выращиванию растений. Возможно, это станет вашим новым хобби.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Первая грядка

Если в вашей собственности есть хотя бы небольшой земельный участок, то наверняка вам уже не терпится приступить к посадкам. Но не всё так просто. 
Территория, отведённая для огородных работ, должна быть ровной и хорошо освещаемой. Огород не должен располагаться в низине и на возвышенности. В первом случае будет постоянно скапливаться вода, во втором – влаги будет недостаточно. 


Новичкам можно начать с традиционных грядок, а можно

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