Время сажать

17

Первая грядка

Если в вашей собственности есть хотя бы небольшой земельный участок, то наверняка вам уже не терпится приступить к посадкам. Но не всё так просто.

Территория, отведённая для огородных работ, должна быть ровной и хорошо освещаемой. Огород не должен располагаться в низине и на возвышенности. В первом случае будет постоянно скапливаться вода, во втором – влаги будет недостаточно.



Новичкам можно начать с традиционных грядок, а можно