Забота о детях
Всевышний Аллах сделал этот мир (дунья) местом для испытания человека, а человека Господь сделал Своим наместником на земле и поручил ему обустройство этого мира. Передаётся от Абу Саида аль-Худри رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, мирская жизнь является сладкой и зелёной, и Аллах ﷻ сделал вас наместниками в ней, чтобы посмотреть, как вы будете действовать…» (ат-Тирмизи).статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «На женщине женятся из-за четырёх вещей: её богатства, её знатности, её красоты и её религиозности; стремись же жениться на соблюдающей религию (религиозные каноны), иначе ты проиграешь!» (аль-Бухари).
Родителям девушки Пророк ﷺ также посоветовал выдать её за религиозного мужчину. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если к вам придёт свататься к вашей дочери тот, чьей религиозностью и нравственностью вы довольны,
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