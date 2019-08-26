12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоНаставление

Забота о детях

Всевышний Аллах сделал этот мир (дунья) местом для испытания человека, а человека Господь сделал Своим наместником на земле и поручил ему обустройство этого мира. Передаётся от Абу Саида аль-Худри رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, мирская жизнь является сладкой и зелёной, и Аллах ﷻ сделал вас наместниками в ней, чтобы посмотреть, как вы будете действовать…» (ат-Тирмизи).

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
11

От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «На женщине женятся из-за четырёх вещей: её богатства, её знатности, её красоты и её религиозности; стремись же жениться на соблюдающей религию (религиозные каноны), иначе ты проиграешь!» (аль-Бухари).


Родителям девушки Пророк ﷺ также посоветовал выдать её за религиозного мужчину. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если к вам придёт свататься к вашей дочери тот, чьей религиозностью и нравственностью вы довольны,

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Ты что, не веришь?

Доверять или нет? Не всегда просто выбрать. Взвешенный подход в этом вопросе – важный навык. Он защищает от

Суицид и его предпосылки

Самоубийство является одним из самых больших грехов не только в Исламе, но и в других религиозных

Кризис или воля Всевышнего?

Мы живём в непростое время, когда всё население планеты находится в кризисе.

Наденьте корону имана

Весь мир на карантине. Почему же так произошло? Наверное, каждый сейчас задаёт этот вопрос. Разумный и