Забота о детях

11

От Абу Хурайры رضي الله عنه передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «На женщине женятся из-за четырёх вещей: её богатства, её знатности, её красоты и её религиозности; стремись же жениться на соблюдающей религию (религиозные каноны), иначе ты проиграешь!» (аль-Бухари).



Родителям девушки Пророк ﷺ также посоветовал выдать её за религиозного мужчину. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если к вам придёт свататься к вашей дочери тот, чьей религиозностью и нравственностью вы довольны,