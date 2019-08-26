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Детям и родителям

Должно ли государство помогать многодетным семьям и семьям с маленькими детьми? Да, потому что дети – это будущее нашей страны, и от того, в каких условиях они будут воспитываться и будет ли у них еда, одежда и образование, зависит наше с вами будущее. И нет чужих детей – ведь никто не знает, какую роль этот ребёнок, когда вырастет, сыграет в нашей судьбе.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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На какие льготы и пособия могут рассчитывать семьи с детьми? 

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране были изданы несколько законопроектов, позволяющих поддержать семьи с детьми.


Так, 22 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в два раза увеличивает размер ежемесячных детских пособий малообеспеченным семьям. Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3375 рублей до 6752 рублей.

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