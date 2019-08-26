Детям и родителям

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На какие льготы и пособия могут рассчитывать семьи с детьми?

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране были изданы несколько законопроектов, позволяющих поддержать семьи с детьми.



Так, 22 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон, который в два раза увеличивает размер ежемесячных детских пособий малообеспеченным семьям. Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3375 рублей до 6752 рублей.