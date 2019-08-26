Как уберечь ребёнка от курения?
В нашем городе многие курят. Взрослые и подростки, мужчины и женщины, даже учителя труда и физкультуры у сына в школе и того можно встретить с сигаретой в зубах. Как уберечь ребёнка от этой напасти? Г. Сулейманова, Москвастатья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Ответ богослова:
Этому вопросу в Исламе уделяется особое внимание, поскольку это пагубное пристрастие несёт зло не только самому курильщику, но и тем, кто находится рядом и вдыхает весь этот дым.
Пророк Мухаммад ﷺ неоднократно советовал мусульманам следить за своим питанием и питьём – то и другое должно быть сбалансировано таким образом, чтобы на организм не происходило вредного воздействия и питание несло только пользу.
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