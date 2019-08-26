Как уберечь ребёнка от курения?

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Ответ богослова:

Этому вопросу в Исламе уделяется особое внимание, поскольку это пагубное пристрастие несёт зло не только самому курильщику, но и тем, кто находится рядом и вдыхает весь этот дым.



Пророк Мухаммад ﷺ неоднократно советовал мусульманам следить за своим питанием и питьём – то и другое должно быть сбалансировано таким образом, чтобы на организм не происходило вредного воздействия и питание несло только пользу.



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