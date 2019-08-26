Как успокоить ребёнка?
Из-за поведения своего ребёнка я стала избегать общественных мест. В супермаркете, в парке он громко кричит, закатывает истерику и ставит меня в неудобное положение, требуя исполнить его капризы. Как мне перестать краснеть перед людьми? Марина С., Казаньстатья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
16
Ответ богослова:
Возможно множество причин подобного поведения ребёнка. Чтобы дать правильную оценку поведения ребёнка и самого родителя, необходимо учесть множество факторов. Это и атмосфера в семье, и то, насколько уделяется внимание воспитанию сына или дочери со стороны каждого родителя, и возраст ребёнка, и возможные причины подобного поведения, и многое другое.
Хочется напомнить всем папам и мамам, что, создавая семью, верующий мусульманин должен
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик