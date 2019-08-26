Как успокоить ребёнка?

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Ответ богослова:

Возможно множество причин подобного поведения ребёнка. Чтобы дать правильную оценку поведения ребёнка и самого родителя, необходимо учесть множество факторов. Это и атмосфера в семье, и то, насколько уделяется внимание воспитанию сына или дочери со стороны каждого родителя, и возраст ребёнка, и возможные причины подобного поведения, и многое другое.



Хочется напомнить всем папам и мамам, что, создавая семью, верующий мусульманин должен