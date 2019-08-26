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Как успокоить ребёнка?

Из-за поведения своего ребёнка я стала избегать общественных мест. В супермаркете, в парке он громко кричит, закатывает истерику и ставит меня в неудобное положение, требуя исполнить его капризы. Как мне перестать краснеть перед людьми? Марина С., Казань

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Ответ богослова:

Возможно множество причин подобного поведения ребёнка. Чтобы дать правильную оценку поведения ребёнка и самого родителя, необходимо учесть множество факторов. Это и атмосфера в семье, и то, насколько уделяется внимание воспитанию сына или дочери со стороны каждого родителя, и возраст ребёнка, и возможные причины подобного поведения, и многое другое. 


Хочется напомнить всем папам и мамам, что, создавая семью, верующий мусульманин должен

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