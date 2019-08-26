Спасение утопающего в руках...

19

Каждый второй, если даже не первый, вольно или невольно попадает в информационное болото, окружающее нас повсюду. Ну скажите честно, разве есть сейчас человек, у которого нет «Ватсапа» на телефоне? Не сидящий в «Инстаграме» или в «Фейсбуке»? Не смотрящий «Ютьюб» или телевизор, который тоже транслирует массу разной ненужной, нужной, полезной и не очень информации?



И если где-то в глубине души мы всё-таки верим, что можем вытащить себя из этого болота в