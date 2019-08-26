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Спасение утопающего в руках...

Застревали ли вы когда-нибудь в грязном, густом, вязком, засасывающем не только по пояс, но и по всю голову болоте? Вы сейчас, возможно, посмеётесь и скажете: «Нет!» А я скажу вам, что – да, дорогие братья и сёстры.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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Каждый второй, если даже не первый, вольно или невольно попадает в информационное болото, окружающее нас повсюду. Ну скажите честно, разве есть сейчас человек, у которого нет «Ватсапа» на телефоне? Не сидящий в «Инстаграме» или в «Фейсбуке»? Не смотрящий «Ютьюб» или телевизор, который тоже транслирует массу разной ненужной, нужной, полезной и не очень информации? 


И если где-то в глубине души мы всё-таки верим, что можем вытащить себя из этого болота в

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