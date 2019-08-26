Не бойтесь перемен
Принципы самоуправления личности О принципах самоуправления личности, о состоянии души, об этике, о проступках и многом другом повествуется во всех Священных писаниях и в изречениях пророков. Поэтому при самоуправлении личности и управлении человеческими ресурсами конструктивная и своевременная критика и самокритика, а тем более хорошие рекомендации и советы должны стать обыденной практикой и даже обязанностью.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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В Исламе, что касается практической реализации самоуправления, существует масса нравственно-этических норм, которых следует придерживаться современному человеку. К ним можно отнести такие качества, как ответственность, дисциплина, надёжность, искренность, трудолюбие, благодарность и умеренность.
Бесспорно, каждый из нас имеет сильные и слабые стороны. При управлении собой истина заключается в том, чтобы быть честным перед собой и уметь признавать свои слабости и ошибки. И только
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