Не бойтесь перемен

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В Исламе, что касается практической реализации самоуправления, существует масса нравственно-этических норм, которых следует придерживаться современному человеку. К ним можно отнести такие качества, как ответственность, дисциплина, надёжность, искренность, трудолюбие, благодарность и умеренность.

Бесспорно, каждый из нас имеет сильные и слабые стороны. При управлении собой истина заключается в том, чтобы быть честным перед собой и уметь признавать свои слабости и ошибки. И только