12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПознавательно

Не бойтесь перемен

Принципы самоуправления личности О принципах самоуправления личности, о состоянии души, об этике, о проступках и многом другом повествуется во всех Священных писаниях и в изречениях пророков. Поэтому при самоуправлении личности и управлении человеческими ресурсами конструктивная и своевременная критика и самокритика, а тем более хорошие рекомендации и советы должны стать обыденной практикой и даже обязанностью.

статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
12

В Исламе, что касается практической реализации самоуправления, существует масса нравственно-этических норм, которых следует придерживаться современному человеку. К ним можно отнести такие качества, как ответственность, дисциплина, надёжность, искренность, трудолюбие, благодарность и умеренность.
Бесспорно, каждый из нас имеет сильные и слабые стороны. При управлении собой истина заключается в том, чтобы быть честным перед собой и уметь признавать свои слабости и ошибки. И только

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Что? Где? Когда?

ля каких целей используется 167-метровый небоскрёб без окон в Нью-Йорке?

Социальный дефицит общения

Человек – существо социальное, а значит, нуждается в постоянном общении. Конечно, кто-то больше, кто-то

Что? Где? Когда?

Откуда получают энергию растения, не способные к фотосинтезу?

«Освобождённая женщина Востока»

В начале XX века в сознании европейцев, в том числе в молодой советской стране, восточная женщина в первую