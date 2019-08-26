Исламская семья – это райский сад!
Семья является самой малой единицей общества, которая образуется в результате бракосочетания между мужчиной и женщиной, пришедшими к взаимному согласию.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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В Исламе придаётся огромное значение благополучию и счастью в семье.
В одном из аятов Корана Всевышний говорит (смысл): «Из Его знамений – то, что Он сотворил для вас жён из вас самих, чтобы вы находили в них покой. Он установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих» (сура «Ар-Рум, аят 21).
Основным условием счастливого и спокойного существования семейного очага являются прежде всего взаимное доверие и уважение к правам
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