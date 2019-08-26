Как привить детям любовь к чтению?

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К сожалению, в последние несколько лет чтение книг сменилось пребыванием в гаджетах – планшетах и смартфонах. И если дети действительно читают, то только те книги, которые рекламируются в СМИ.

Лучший пример – собственный

Если мы хотим, чтобы дети читали, нам нужно вначале сделать это самим, ведь дети всегда копируют взрослых.

Продемонстрируйте, что чтение – это увлекательно, поэтому читайте для удовольствия, получения информации, общения с