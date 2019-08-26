Как привить детям любовь к чтению?
Чтение – это наш источник знаний, наше окно во внешний мир и исследовательский инструмент в различных областях.статья опубликована в номере: 11 (600) / от 01 июня 2020 (Шавваль 1441 г.)
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К сожалению, в последние несколько лет чтение книг сменилось пребыванием в гаджетах – планшетах и смартфонах. И если дети действительно читают, то только те книги, которые рекламируются в СМИ.
Лучший пример – собственный
Если мы хотим, чтобы дети читали, нам нужно вначале сделать это самим, ведь дети всегда копируют взрослых.
Продемонстрируйте, что чтение – это увлекательно, поэтому читайте для удовольствия, получения информации, общения с
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