Ответы на вопросы от 15.05.2020 (по Шафии)
1. Есть ли польза для верующего, если его похоронить рядом с авлия (любимцем Аллаха ﷻ), или вред – если рядом с неверным? 2. Освобождаются ли от соблюдения поста медработники, которые лечат или ухаживают за больными коронавирусной инфекцией? 3. Когда выплатить мудды (штраф) тем, кто не может соблюдать пост? 4. Можно ли мусульманину за деньги работать на кладбище христиан (огораживать могилы, делать сварку и т. д.)? 5. Является ли нежелательным или греховным лечь спать перед наступлением времени намаза, если велик риск его проспать? 6. Можно ли совершать таравих-намазы, если есть пропущенные фарз-намазы?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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1. Есть ли польза для верующего, если его похоронить рядом с авлия (любимцем Аллаха ﷻ), или вред – если рядом с неверным?
Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге «Тухфат аль-Мухтадж» пишет следующее: «Согласно тому, что было установлено учёным аль-Мухиббом ат-Табари, является запретным перевозить умершего в другой город, если только покойный не будет находиться вблизи Мекки, Медины, Байт аль-Макдиса (Иерусалима) или же местности, где похоронены
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