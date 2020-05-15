Ответы на вопросы от 15.05.2020 (по Шафии)

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1. Есть ли польза для верующего, если его похоронить рядом с авлия (любимцем Аллаха ﷻ), или вред – если рядом с неверным?

Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге «Тухфат аль-Мухтадж» пишет следующее: «Согласно тому, что было установлено учёным аль-Мухиббом ат-Табари, является запретным перевозить умершего в другой город, если только покойный не будет находиться вблизи Мекки, Медины, Байт аль-Макдиса (Иерусалима) или же местности, где похоронены