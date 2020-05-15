«Освобождённая женщина Востока»

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Стоит напомнить, что именно в СССР была первая женщина-министр, ещё в 1918 году. Таким образом, советское правительство активно взялось за внедрение и постройку нового типа общества, где мусульманкам Средней Азии, Кавказа и Заволжья сознательно прививался новый образ «освобождённой женщины Востока» – независимой от мужчин труженицы, активно строящей новое советское общество.

Историческая правда

Однако стоит отметить, что положение