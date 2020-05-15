«Освобождённая женщина Востока»
В начале XX века в сознании европейцев, в том числе в молодой советской стране, восточная женщина в первую очередь ассоциировалась с некой «необразованной дикаркой», запертой в гареме. И если в Европе права женщин в это же время также находились на уровне начального развития и за них активно боролись суфражистки (относительного равенства с мужчинами они добьются только к середине XX века), то СССР изначально позиционировал себя как страну с равными правами для обоих полов.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Стоит напомнить, что именно в СССР была первая женщина-министр, ещё в 1918 году. Таким образом, советское правительство активно взялось за внедрение и постройку нового типа общества, где мусульманкам Средней Азии, Кавказа и Заволжья сознательно прививался новый образ «освобождённой женщины Востока» – независимой от мужчин труженицы, активно строящей новое советское общество.
Историческая правда
Однако стоит отметить, что положение
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