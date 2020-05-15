Финиковые конфеты
Сегодня рецептом полезных финиковых конфет делится с нами Зайнаб Магомедшарипова (г. Хасавюрт).статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Мы приготовили наши любимые конфеты. Они вкусные, лёгкие в приготовлении и не содержат вредных компонентов.
Килограмм фиников освобождаем от косточек и пропускаем через мясорубку с одним бананом. Скатываем в любую форму: круг, овал, листочки, звёздочки и т.д. Внутрь можно положить орех, фундук, миндаль. Обваливаем по желанию в какао, кокосовую стружку, я люблю в кунжуте. Импровизация приветствуется.
И отправляем в холодильник. Чтобы порадовать детей, всегда
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