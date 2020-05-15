Продукты... из обрезков!

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Сельдерей

Это полезное растение встречается во многих рецептах. Обрезанную розетку черешкового сельдерея нужно на несколько дней поместить в тарелку с водой. Как только в центре появятся новые листочки, следует пересадить растение в горшок, при этом целиком погрузить розетку в почву, а сверху присыпать землёй так, чтобы листья остались открытыми. Поливать сельдерей нужно по мере высыхания почвы.



Китайская капуста

Проращивание