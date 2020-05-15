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Продукты... из обрезков!

В одном из предыдущих номеров мы рассказывали о некоторых овощах из тех, что возможно вырастить на собственном подоконнике в горшках, как комнатные цветы. Сегодня продолжим разговор, но теперь речь пойдёт о продуктах, для выращивания которых необязательно запасаться семенами – достаточно того, что хозяйка обычно отправляет в мусорное ведро: обрезков!

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Сельдерей

Это полезное растение встречается во многих рецептах. Обрезанную розетку черешкового сельдерея нужно на несколько дней поместить в тарелку с водой. Как только в центре появятся новые листочки, следует пересадить растение в горшок, при этом целиком погрузить розетку в почву, а сверху присыпать землёй так, чтобы листья остались открытыми. Поливать сельдерей нужно по мере высыхания почвы.


Китайская капуста

Проращивание

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