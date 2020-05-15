Добро порождает добро, злость порождает злость

17

В последнее время на улицах нашего города мне на глаза стали часто попадаться собаки, ковыляющие на трёх ногах, и кошки с обрезанными хвостами. Понятно, что животные не родились такими, их увечность – дело рук человека.



Меня всегда удивляло, как можно поднять руку на живое существо, которое меньше тебя и априори слабее. Мне могут возразить, что и кошки, и собаки – хищники, а потому самой природой «настроены» на то, чтобы атаковать. Однако факты говорят о том, что именно