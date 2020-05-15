Добро порождает добро, злость порождает злость
Сегодня, уважаемые читательницы, хотелось бы поднять такую тему, как гуманное, человечное отношение к братьям нашим меньшим. И, конечно, воспитание такого отношения в наших детях. Ведь именно от нас – мам, тёть, бабушек – в очень большой степени зависит, каким вырастет следующее поколение, с какими убеждениями и принципами сегодняшние малыши вступят во взрослую жизнь.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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В последнее время на улицах нашего города мне на глаза стали часто попадаться собаки, ковыляющие на трёх ногах, и кошки с обрезанными хвостами. Понятно, что животные не родились такими, их увечность – дело рук человека.
Меня всегда удивляло, как можно поднять руку на живое существо, которое меньше тебя и априори слабее. Мне могут возразить, что и кошки, и собаки – хищники, а потому самой природой «настроены» на то, чтобы атаковать. Однако факты говорят о том, что именно
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