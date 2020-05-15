Счастье – радовать других

13

Иса уже ходил во 2-й класс и, считая себя большим мальчиком, в игрушки уже не играл. Но его любимый робот-трансформер был исключением. Мальчик никому не хотел отдавать робота, как бы сильно его об этом ни просили.



Иса и с трансформером уже почти не играл; мог просто взять его в руки, немного подержать и положить на место. Правда, и отдавать игрушку ему тоже не хотелось, ведь она радовала его, даже просто находясь в его комнате.



Проходило время. И вот школа, в которой