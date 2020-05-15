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Счастье – радовать других

Наверное, у каждого в детстве была любимая игрушка, с которой всегда хотелось играть и которую любишь сильнее новых игрушек. У Исы тоже была такая игрушка, которая поднимала ему настроение.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Иса уже ходил во 2-й класс и, считая себя большим мальчиком, в игрушки уже не играл. Но его любимый робот-трансформер был исключением. Мальчик никому не хотел отдавать робота, как бы сильно его об этом ни просили. 


Иса и с трансформером уже почти не играл; мог просто взять его в руки, немного подержать и положить на место. Правда, и отдавать игрушку ему тоже не хотелось, ведь она радовала его, даже просто находясь в его комнате. 


Проходило время. И вот школа, в которой

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