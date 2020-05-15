Здоровое питание и сухур в месяц Рамадан
Будучи мусульманами, мы знаем, как важен пост в месяц Рамадан для укрепления нашей веры. Когда мы постимся, нам нужна качественная еда, которая может поддерживать наши силы в течение дня. Вот почему так важен сухур – завтрак до рассвета.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Помните, что если на сухур ваш организм получит здоровую еду, то ваш пост должен пройти довольно легко. Обратите особое внимание на своё питание, чтобы убедиться, что вы получаете достаточно питательных веществ для энергии. Кроме того, ваша еда должна наполнить вас влагой, потому что вы будете терять воду в течение дня.
Оптимизируйте свою еду перед рассветом благодаря следующим советам относительно полезных продуктов питания.
1. Авокадо
Авокадо
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