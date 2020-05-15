Краткое сказание об асхабах аль-Кахфи (отроках пещеры)

17

Однажды к халифу Умару رضي الله عنه пришли трое учёных из племени иудеев. Они сказали, что пришли задать ему вопросы. «Если ты сможешь ответить, значит, твоя религия истинная и поистине Мухаммад ﷺ – посланник Всевышнего Господа. Если же ты не сможешь ответить на наши вопросы, тогда мы не уверуем в вашего Пророка ﷺ, и твоя религия – неверная», – заявили они.

Умар رضي الله عنه согласился, сказав, что готов ответить. «Скажи нам, – начали они, – что является