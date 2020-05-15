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Краткое сказание об асхабах аль-Кахфи (отроках пещеры)

После смерти Абу Бакра رضي الله عنه сподвижники поручили дела верующих второму халифу – Умару ибн аль-Хаттабу رضي الله عنه.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Однажды к халифу Умару رضي الله عنه пришли трое учёных из племени иудеев. Они сказали, что пришли задать ему вопросы. «Если ты сможешь ответить, значит, твоя религия истинная и поистине Мухаммад ﷺ – посланник Всевышнего Господа. Если же ты не сможешь ответить на наши вопросы, тогда мы не уверуем в вашего Пророка ﷺ, и твоя религия – неверная», – заявили они.

 

Умар رضي الله عنه согласился, сказав, что готов ответить. «Скажи нам, – начали они, – что является

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