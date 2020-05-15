Пророк в чреве кита
Краткое сказание о пророке Юнусе عليه السلامстатья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Подобно птенцу, который вылупляется из яйца без перьев, Юнус عليه السلام вышел из утробы Нуна. Одежда с него полностью слезла, даже мяса на нём не осталось – одни кости.
Господь вырастил для него тыквенное дерево, и Юнус عليه السلام устроился в тени его листьев. Время от времени к нему приходила газель, он доил её, и это молоко служило ему пропитанием. Так проходили дни.
Однажды, пробудившись ото сна, Юнус عليه السلام обнаружил, что дерево высохло, родник, который
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