Учись учиться
Всё, что происходит в жизни верующего, несёт ему исключительно пользу. Однако не все в состоянии эту пользу разглядеть. Даже те, кто знает, что она там непременно есть.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Вот я, например, в горах всё время теряю разум. Однажды я выяснила, какая в этом польза, но только после того, как смогла сделать вывод из ситуации. У меня на протяжении всей жизни была одна проблема, такая хроническая просто закавыка. С одной стороны я очень ответственная, феноменально работоспособная, но... быть во всём этом идеальной мне мешала одна, по сути, мелочь: в большинстве случаев я немного не доделываю.
Например: решу 30 минут позаниматься на тренажёре, закончу через
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