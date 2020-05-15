Учись учиться

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Вот я, например, в горах всё время теряю разум. Однажды я выяснила, какая в этом польза, но только после того, как смогла сделать вывод из ситуации. У меня на протяжении всей жизни была одна проблема, такая хроническая просто закавыка. С одной стороны я очень ответственная, феноменально работоспособная, но... быть во всём этом идеальной мне мешала одна, по сути, мелочь: в большинстве случаев я немного не доделываю.

Например: решу 30 минут позаниматься на тренажёре, закончу через