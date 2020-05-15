12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяАктуальноПоучительно

Учись учиться

Всё, что происходит в жизни верующего, несёт ему исключительно пользу. Однако не все в состоянии эту пользу разглядеть. Даже те, кто знает, что она там непременно есть.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
12

Вот я, например, в горах всё время теряю разум. Однажды я выяснила, какая в этом польза, но только после того, как смогла сделать вывод из ситуации. У меня на протяжении всей жизни была одна проблема, такая хроническая просто закавыка. С одной стороны я очень ответственная, феноменально работоспособная, но... быть во всём этом идеальной мне мешала одна, по сути, мелочь: в большинстве случаев я немного не доделываю.

 

Например: решу 30 минут позаниматься на тренажёре, закончу через

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Корысть: избавляться или нет?

Скажите, мусульманин – корыстный человек? Возмутительный вопрос. Как можно приписывать такое порицаемое

Тайные агенты

«Я свободен, молод и полон огня. Не мешай мне, пожалуйста, грешить. Я хочу эту чашу выпить до дна, Ведь иначе

Прощайте друг друга

Величайший наставник – Пророк Мухаммад ﷺ – говорил, что Всевышний Аллах завещал ему прощать обидчиков, тех,

Обман и махинации

Истинная власть и владение принадлежат лишь Господу миров. Всемогущий Создатель владеет всем: и нами, и тем,