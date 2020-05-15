Корысть: избавляться или нет?

14

Широко известно изречение Пророка Мухаммада ﷺ: «Работай для нынешней жизни так, как будто ты будешь жить вечно; и работай для следующей жизни так, как будто ты умрёшь завтра» (аль-Байхаки).

Кроме напоминания о конечности земного пути, эти глубокие слова напоминают нам о наполнении жизни трудом. То есть усилием по достижению полезных целей для обоих миров.



А польза и выгода, по-другому, и есть корысть. Она означает естественную заинтересованность человека в