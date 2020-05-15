Корысть: избавляться или нет?
Скажите, мусульманин – корыстный человек? Возмутительный вопрос. Как можно приписывать такое порицаемое качество человеку, который верит в Аллаха I и Судный день?! И всё же мусульмане бывают корыстными. Или должны быть такими?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Широко известно изречение Пророка Мухаммада ﷺ: «Работай для нынешней жизни так, как будто ты будешь жить вечно; и работай для следующей жизни так, как будто ты умрёшь завтра» (аль-Байхаки).
Кроме напоминания о конечности земного пути, эти глубокие слова напоминают нам о наполнении жизни трудом. То есть усилием по достижению полезных целей для обоих миров.
А польза и выгода, по-другому, и есть корысть. Она означает естественную заинтересованность человека в
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