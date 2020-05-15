Рассветы и закаты

16

Мне пишет ангел смерти,

Что от азов времён

Финал всей круговерти

Аллахом ﷻ предрешён.



Что смерть большая чаша,

И каждый будет пить.

И чем при жизни слаще –

Тем горше уходить.



Писал – собрать пожитки,

Хорошие дела.

Не золотые слитки,

Холёные тела.

Писал – зайдёт попозже,

Но час не уточнил.

Писал, чтобы построже

Я за душой следил.



Из новостей и сводок

Мы видим каждый день,

Что ангел косит