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Рассветы и закаты

Рассветы и закаты сменяются в окне. Без адреса и даты Пришло письмо ко мне.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Мне пишет ангел смерти,
Что от азов времён
Финал всей круговерти
Аллахом ﷻ предрешён.
 
Что смерть большая чаша,
И каждый будет пить.
И чем при жизни слаще –
Тем горше уходить.
 
Писал – собрать пожитки,
Хорошие дела.
Не золотые слитки,
Холёные тела.
 Писал – зайдёт попозже,
Но час не уточнил.
Писал, чтобы построже
Я за душой следил.
 
Из новостей и сводок
Мы видим каждый день,
Что ангел косит

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