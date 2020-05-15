Храбрые люди

14

Вдруг беда настигла

Всю планету нашу,

Рушится нежданно

Наш привычный лад,

Люди заболели,

Люди умирают,

И грозит планете

Хаос и разлад.

Посреди печали

И людского горя

Вы в борьбу вступили

С неизвестным злом,

За людей здоровье,

За спасенье Жизни

Боретесь всечасно

Знаньем и добром.