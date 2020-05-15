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Храбрые люди

Врачам, сражающимся за спасение человечества, посвящается

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Вдруг беда настигла
Всю планету нашу,
Рушится нежданно
Наш привычный лад,
Люди заболели,
Люди умирают,
И грозит планете
Хаос и разлад.

 

Посреди печали
И людского горя
Вы в борьбу вступили
С неизвестным злом,
За людей здоровье,
За спасенье Жизни
Боретесь всечасно
Знаньем и добром.

 

Давшие когда-то
Клятву Гиппократа,
Верность ей храните
На передовой,
Преданные властью,
Боретесь с напастью,

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