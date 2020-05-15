11

Рамадан – нам осталось дней двадцать,

Две недели, неделя... Байрам!

Только начал характер меняться –

Возвращаемся к старым делам.



Рамадан – хоть на миг бы обратно!

Каждый год, каждый год, каждый год –

Мы планируем сделать, как надо,

А выходит всё наоборот.

Мы стоим перед надписью «выход»

Из сокровищниц – руки пусты.

На себя мы обижены дико.

О Всевышний, безделье прости!

Юсуф Мустафаев