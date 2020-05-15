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Рамадан

Рамадан – кислородная маска Для уже полумёртвых сердец. Рамадан – полуно́чная сказка, И ей тоже предписан конец.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Рамадан – нам осталось дней двадцать,
Две недели, неделя... Байрам!
Только начал характер меняться –
Возвращаемся к старым делам.
 

Рамадан – хоть на миг бы обратно!
Каждый год, каждый год, каждый год –
Мы планируем сделать, как надо,
А выходит всё наоборот.

 

 Мы стоим перед надписью «выход»
Из сокровищниц – руки пусты.
На себя мы обижены дико.
О Всевышний, безделье прости!

Юсуф Мустафаев

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