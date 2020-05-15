Тайные агенты
«Я свободен, молод и полон огня. Не мешай мне, пожалуйста, грешить. Я хочу эту чашу выпить до дна, Ведь иначе мне не прожить...» В связи с последними событиями (о которых уже моветон лишний раз говорить) на поверхность наших морей всё чаще всплывают идеи конспирологии, поиски пятого элемента и разговоры о чипировании. «Нас хотят прослушивать, отслеживать каждый шаг – в общем, держать под тотальным железным колпаком»... и т. д.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Не буду подливать керосина в этот мини-костёр, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть, а вместо этого поделюсь с вами некоторыми мыслями.
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
В Священном Коране сказано (смысл): «Поистине, над вами есть досточтимые ангелы-хранители. Они записывают ваши деяния и знают, что вы делаете: добро или зло» (смысл аятов 10–12 суры «Аль-Инфитар»).
Если отбросить в сторону политтехнологии и «посягательство на
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