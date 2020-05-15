Тайные агенты

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Не буду подливать керосина в этот мини-костёр, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть, а вместо этого поделюсь с вами некоторыми мыслями.

Крадущийся тигр, затаившийся дракон

В Священном Коране сказано (смысл): «Поистине, над вами есть досточтимые ангелы-хранители. Они записывают ваши деяния и знают, что вы делаете: добро или зло» (смысл аятов 10–12 суры «Аль-Инфитар»).

Если отбросить в сторону политтехнологии и «посягательство на