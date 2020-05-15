Социология – открытие XIV века

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А вот и нет

27 мая 1332 года в Тунисе родился Абд аль-Рахман ибн Мухаммед ибн Халдун. Именно он описал социологию как науку и определил основные её принципы на примере исторических событий.

Семья Ибн Халдуна поселилась в Севилье после мусульманского завоевания Испании и занимала определённое место в политической и интеллектуальной жизни города. Но незадолго до христианского завоевания она уехала и в итоге обосновалась в Тунисе.



В Тунисе Ибн Халдун