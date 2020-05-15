Социология – открытие XIV века
Социология, наука об обществе, согласно источникам вроде «Википедии» или Британской энциклопедии, впервые была выделена в отдельную дисциплину в XIX веке французским философом Эмилем Дюркгеймом. Но так ли это?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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А вот и нет
27 мая 1332 года в Тунисе родился Абд аль-Рахман ибн Мухаммед ибн Халдун. Именно он описал социологию как науку и определил основные её принципы на примере исторических событий.
Семья Ибн Халдуна поселилась в Севилье после мусульманского завоевания Испании и занимала определённое место в политической и интеллектуальной жизни города. Но незадолго до христианского завоевания она уехала и в итоге обосновалась в Тунисе.
В Тунисе Ибн Халдун
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