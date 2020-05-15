Зевота, зевота, перейди на Федота…
Эту детскую присказку слышал, наверно, каждый. А задумывались ли вы, почему мы зеваем? Если это сигнал нашего тела, что же он означает?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Считается, что люди зевают, когда они устали, когда едва проснулись, когда скучно или в случае тревоги, волнения и даже голода. Мы зеваем, начиная что-то новое, и когда завершаем рабочий день. Зевота заразительна – мы часто начинаем зевать в ту же секунду, когда кто-то рядом зевает.
«Существует множество триггеров. Люди, которые прыгают с парашютом, говорят, что они склонны зевать перед прыжком. Полицейские говорят, что зевают, прежде чем попадают в трудную ситуацию», –
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