Зевота, зевота, перейди на Федота…

17

Считается, что люди зевают, когда они устали, когда едва проснулись, когда скучно или в случае тревоги, волнения и даже голода. Мы зеваем, начиная что-то новое, и когда завершаем рабочий день. Зевота заразительна – мы часто начинаем зевать в ту же секунду, когда кто-то рядом зевает.



«Существует множество триггеров. Люди, которые прыгают с парашютом, говорят, что они склонны зевать перед прыжком. Полицейские говорят, что зевают, прежде чем попадают в трудную ситуацию», –