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Зевота, зевота, перейди на Федота…

Эту детскую присказку слышал, наверно, каждый. А задумывались ли вы, почему мы зеваем? Если это сигнал нашего тела, что же он означает?

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Считается, что люди зевают, когда они устали, когда едва проснулись, когда скучно или в случае тревоги, волнения и даже голода. Мы зеваем, начиная что-то новое, и когда завершаем рабочий день. Зевота заразительна – мы часто начинаем зевать в ту же секунду, когда кто-то рядом зевает.


«Существует множество триггеров. Люди, которые прыгают с парашютом, говорят, что они склонны зевать перед прыжком. Полицейские говорят, что зевают, прежде чем попадают в трудную ситуацию», –

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