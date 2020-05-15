Ответы на вопросы от 15.05.2020 (по Ханафи)
1.Мне 34 года, рос в неполной семье. Отец то жил с нами, то нет, а сейчас, когда мы выросли, ему негде жить. Мать категорически отказывается пускать его к нам. Я с отцом поддерживаю связь и пару раз попытался поговорить с мамой, чтобы он вернулся к нам, однако она не стала даже слушать меня. Могу ли я взять кредит под проценты в банке, чтобы купить ему хотя бы дачный домик? Мне больно видеть, как он скитается как бомж, ему уже 59 лет. 2. Если заболел неизлечимой болезнью, по причине которой не в состоянии держать пост в месяц Рамадан, то как быть? 3. Читается ли в витр-намазе после второго ракаата «Ат-Тахият»? 4. Можно ли вдыхать дым и пары аль-кыста и ингаляции во время поста? 5. Офтальмолог прописал глазные капли. Можно ли их капать во время поста? 6. После родов столкнулась с такой проблемой: когда совершаю намаз, то при движениях из полового органа выходит воздух. Надо ли обновлять омовение? 7. Можно ли в дни поста пользоваться питательными кремами для лица и лечебными для тела? 8. Если часть таравих-намазов не успели сделать в ночное время и наступило утреннее время, они уже не засчитываются? Можно ли возмещать? 9. Нарушает ли пост сдача крови, донорство? 10. Можно ли совершать таравих-намаз в одиночестве и вслух? 11. В этот месяц мы совершаем таравих-намаз и после него витр, но если я ещё перед сухуром выполняю тахаджуд-намаз, то как мне лучше быть – совершить витр после таравиха или после тахаджуда? 12. Можно ли есть мясо, если оно уже начало издавать неприятный запах? 13. Можно ли совершать таравих-намаз, если есть пропущенные обязательные молитвы? 14. Нарушится ли пост, если из-за гриппа поставить капельницу с глюкозой? 15. Нарушится ли пост, если обработать руки антисептиком, содержащим спирт? 16. Если в первом ракаате во время второй саджды (земного поклона) после «Субхана Рабияль А’ля» сказать дополнительно «Аллах Акбар», это ошибка? Или после второй саджды в первом ракаате не сразу встала, но сказала «Аллаху Акбар», и, когда вставала, заново сказала «Аллаху Акбар»? 17. Можно ли пойти на обследование к гинекологу во время поста? 18. У моей сестры в последний день поста родился ребёнок. Должна ли она отдать закят уль-фитр за новорождённого? 19. Женщина кормит грудью ребёнка, которому более двух лет. Обязательно ли ей соблюдать пост?статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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1.Мне 34 года, рос в неполной семье. Отец то жил с нами, то нет, а сейчас, когда мы выросли, ему негде жить. Мать категорически отказывается пускать его к нам. Я с отцом поддерживаю связь и пару раз попытался поговорить с мамой, чтобы он вернулся к нам, однако она не стала даже слушать меня. Могу ли я взять кредит под проценты в банке, чтобы купить ему хотя бы дачный домик? Мне больно видеть, как он скитается как бомж, ему уже 59 лет.
Нельзя брать ссудный кредит даже в таком
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