Ответы на вопросы от 15.05.2020 (по Ханафи)

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1.Мне 34 года, рос в неполной семье. Отец то жил с нами, то нет, а сейчас, когда мы выросли, ему негде жить. Мать категорически отказывается пускать его к нам. Я с отцом поддерживаю связь и пару раз попытался поговорить с мамой, чтобы он вернулся к нам, однако она не стала даже слушать меня. Могу ли я взять кредит под проценты в банке, чтобы купить ему хотя бы дачный домик? Мне больно видеть, как он скитается как бомж, ему уже 59 лет.

Нельзя брать ссудный кредит даже в таком