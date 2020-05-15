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Рамадан. Достоинства поста

Ассаламу алейкум, дорогие братья и сёстры! Продолжая говорить о благословенном месяце Рамадан, невольно ловишь себя на мысли: как же Всевышний любит Своих рабов! Ведь неисчислимые хадисы нашего Пророка ﷺ о достоинствах Рамадана убеждают нас, что милость Его в отношении нас – безгранична. И всё же трудно осознать всю важность этого благословенного месяца.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Предлагаю вашему вниманию некоторые хадисы нашего Пророка ﷺ, повествующие о достоинстве и важности соблюдения поста в этот благословенный месяц.


Когда наступил месяц Рамадан, Посланник Аллаха ﷺ обратился к своим сподвижникам: «Наступил великий и благословенный месяц Рамадан. Месяц, в котором есть ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. Всевышний сделал пост в этом месяце обязательным, а выстаивание ночи в молитвах – желательным.
 Совершивший благое в этот

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