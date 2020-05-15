Рамадан. Достоинства поста

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Предлагаю вашему вниманию некоторые хадисы нашего Пророка ﷺ, повествующие о достоинстве и важности соблюдения поста в этот благословенный месяц.



Когда наступил месяц Рамадан, Посланник Аллаха ﷺ обратился к своим сподвижникам: «Наступил великий и благословенный месяц Рамадан. Месяц, в котором есть ночь, которая лучше, чем тысяча месяцев. Всевышний сделал пост в этом месяце обязательным, а выстаивание ночи в молитвах – желательным.

Совершивший благое в этот