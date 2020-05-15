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Время для милосердия

Благотворительность – это очень сложно. Люди, выбравшие это направление деятельности, отдают ему не только своё время, но и мысли, чувства, потому что иначе не получается. При этом перед ними всегда стоит выбор: как из сотен нуждающихся выбрать тех, кто нуждается больше других? Как понять, кому нужна помощь сегодня, а кто переживёт этот день?

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» был учреждён в апреле 2007 года. Это уникальная организация, объединившая желания и возможности сотен людей ради блага тысяч и тысяч других.
Более подробно о целях и задачах фонда мы поговорили с председателем Совета фонда Ильдаром Баязитовым.

 

– На протяжении нескольких лет до этого мы работали с разными группами инвалидов, в основном со слепыми и глухими. Помимо этого, оказывали помощь разным детским

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