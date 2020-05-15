Время для милосердия

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Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» был учреждён в апреле 2007 года. Это уникальная организация, объединившая желания и возможности сотен людей ради блага тысяч и тысяч других.

Более подробно о целях и задачах фонда мы поговорили с председателем Совета фонда Ильдаром Баязитовым.

– На протяжении нескольких лет до этого мы работали с разными группами инвалидов, в основном со слепыми и глухими. Помимо этого, оказывали помощь разным детским