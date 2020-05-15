Далёкая и добрая Родина
Вот уже несколько лет в городе Кемерово и вообще в Кемеровской области функционирует общественная организация «Кемеровский региональный центр культуры и сохранения традиций "Ватан"» (ОО КРЦ "ВАТАН"). Слово «ватан» на многих языках мира означает «родина».статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Организация старается принимать активное участие в жизни общества и проводить работу, направленную на укрепление дружбы между народами, проживающими в регионе.
Ватановцы организовывают самые разные общественно-полезные мероприятия. И вот в очередной раз в рамках проведения подобных мероприятий в Кемеровскую область приехал известный чтец Священного Корана хафиз Мухаммад-Хабиб Будунов.
Представители разных общин, землячеств и диаспор, в том числе Азербайджана,
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