Далёкая и добрая Родина

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Организация старается принимать активное участие в жизни общества и проводить работу, направленную на укрепление дружбы между народами, проживающими в регионе.



Ватановцы организовывают самые разные общественно-полезные мероприятия. И вот в очередной раз в рамках проведения подобных мероприятий в Кемеровскую область приехал известный чтец Священного Корана хафиз Мухаммад-Хабиб Будунов.



Представители разных общин, землячеств и диаспор, в том числе Азербайджана,