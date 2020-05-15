Впервые публично: азан в Миннеаполисе

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Это произошло после того, как мечеть Дар аль-Хиджра в районе Сидар-Риверсайд в Миннеаполисе впервые за всю историю города получила разрешение местных властей на публичное оглашение азана.



«Призыв к молитве передаётся через усиленную систему оповещения, установленную на крыше мечети Дар аль-Хиджра в районе Сидар-Риверсайд, – сообщает Biz Pac Review. – Была предоставлена полная системная и техническая поддержка, необходимая в этом случае».



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