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Впервые публично: азан в Миннеаполисе

Этот месяц Рамадан точно запомнится мусульманам Миннеаполиса – города на севере США, крупнейшего в штате Миннесота. Соблюдая предписания оставаться дома и проводя этот месяц Рамадан в кругу близких, не имея возможности посещать мечеть, мусульмане города всё же услышали азан – впервые в истории Миннеаполиса призыв к молитве прозвучал в публичной трансляции в пятницу, 24 апреля.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Это произошло после того, как мечеть Дар аль-Хиджра в районе Сидар-Риверсайд в Миннеаполисе впервые за всю историю города получила разрешение местных властей на публичное оглашение азана.


«Призыв к молитве передаётся через усиленную систему оповещения, установленную на крыше мечети Дар аль-Хиджра в районе Сидар-Риверсайд, – сообщает Biz Pac Review. – Была предоставлена полная системная и техническая поддержка, необходимая в этом случае».


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