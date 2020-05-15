Ему был обещан Рай
Абу Хафс Умар бин аль-Хаттаб бин Нуфайль бин Абд аль-Узза бин Райях бин Абдуллах бин Кирт бин Раззах бин ‘Удда бин Ка‘б родился по прошествии 13 лет от Года слона, за 40 лет до хиджры (исламского летоисчисления). Он рос в Мекке и воспитывался своим отцом аль-Хаттабом в языческой среде.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Отец очень грубо обращался с Умаром и заставлял его выполнять трудную работу, а за нарушение или ненадлежащее исполнение очень строго наказывал. Его дед Нуфайл был уважаемым в Мекке человеком и выполнял роль судьи в решении конфликтных вопросов и улаживании разногласий между племенами.
Род Умара, Бану Удда, занимал среднее положение среди курейшитов. В доисламский период представители этого рода не достигали уровня Бану Хашим, Бану Умайя и Бану Махзум, но стояли выше остальных
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