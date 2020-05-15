Пост в месяце Шавваль
Шавваль – это первый из трёх месяцев хаджа (ашхур аль-хадж). Несмотря на то, что основные обряды хаджа совершаются в первые десять дней месяца Зуль-хиджа, весь период с первого числа месяца Шавваль до десятого Зуль-хиджа считается периодом хаджа.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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В этом месяце также есть уникальная возможность для мусульман получить огромное вознаграждение – соблюдением шести дней желательного поста.
Важность соблюдения такого поста была подчёркнута самим Посланником Аллаха ﷺ, который сказал: «Тот, кто постится месяц Рамадан и вслед за ним соблюдает пост шести дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всего года» (Ахмад).
Имам ан-Навави, поясняя этот хадис, сказал: «И это как целый год, потому что за
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