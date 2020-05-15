Пост в месяце Шавваль

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В этом месяце также есть уникальная возможность для мусульман получить огромное вознаграждение – соблюдением шести дней желательного поста.



Важность соблюдения такого поста была подчёркнута самим Посланником Аллаха ﷺ, который сказал: «Тот, кто постится месяц Рамадан и вслед за ним соблюдает пост шести дней Шавваля, равен тому, кто постился на протяжении всего года» (Ахмад).



Имам ан-Навави, поясняя этот хадис, сказал: «И это как целый год, потому что за