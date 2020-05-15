Ид аль-Фитр. Праздничный намаз
Слово «ид» происходит от слова «авд» («повторение», «возвращение») – возможно, из-за повторения праздника в каждом году, а может быть, из-за множества вознаграждений, уготованных Всевышним Аллахом Своим рабам в этот день. Слово же «аль-фитр» означает «разговение».статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Всевышний Аллах заменил для мусульман праздники, которые отмечались во время джахилии (время невежества до прихода Ислама), двумя большими праздниками:
1) праздником по окончании поста священного месяца Рамадан – Ид уль-Фитр;
2) праздником жертвоприношения – Ид уль-Адха.
Одной из значимых особенностей праздничного дня стало совершение коллективной праздничной молитвы.
Праздничный намаз является настоятельной сунной. Некоторые учёные считают, что
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