Ид аль-Фитр. Праздничный намаз

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Всевышний Аллах заменил для мусульман праздники, которые отмечались во время джахилии (время невежества до прихода Ислама), двумя большими праздниками:

1) праздником по окончании поста священного месяца Рамадан – Ид уль-Фитр;

2) праздником жертвоприношения – Ид уль-Адха.



Одной из значимых особенностей праздничного дня стало совершение коллективной праздничной молитвы.

Праздничный намаз является настоятельной сунной. Некоторые учёные считают, что