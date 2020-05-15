12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоКалендарь

Ид аль-Фитр. Праздничный намаз

Слово «ид» происходит от слова «авд» («повторение», «возвращение») – возможно, из-за повторения праздника в каждом году, а может быть, из-за множества вознаграждений, уготованных Всевышним Аллахом Своим рабам в этот день. Слово же «аль-фитр» означает «разговение».

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
40

Всевышний Аллах заменил для мусульман праздники, которые отмечались во время джахилии (время невежества до прихода Ислама), двумя большими праздниками: 
1) праздником по окончании поста священного месяца Рамадан – Ид уль-Фитр;
2) праздником жертвоприношения – Ид уль-Адха. 


Одной из значимых особенностей праздничного дня стало совершение коллективной праздничной молитвы. 
Праздничный намаз является настоятельной сунной. Некоторые учёные считают, что

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Пост в месяце Шавваль

Шавваль – это первый из трёх месяцев хаджа (ашхур аль-хадж). Несмотря на то, что основные обряды хаджа

Поздравления с праздником Ураза-байрам

Редакция газеты «Ас-салам» поздравляет всех мусульман с праздником Ураза-байрам. В этом году мы решили

С праздником Ид аль-Фитр!

Муфтий РД шейх Ахмад-афанди поздравил жителей страны со священным праздником Ураза-байрам

История первая. Любовь

Война – это не только сражения, кровь, битва со злом. Война – это разлука, одиночество, боль… Жизнь каждого