Когда нельзя совершать намаз (сунна мутляка)
Всевышний Аллах возложил на Своих рабов обязательную пятикратную молитву и установил для каждой из них своё время. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «...Воистину, намаз предписан верующим в определённое время» (сура «Ан-Ниса», аят 103). Также Господь и Его Посланник ﷺ побудили нас совершать добровольные, желательные молитвы, некоторые из них связаны с определённым временем, другие – с определёнными причинами, а некоторые не связаны ни с чем (сунна мутляка).статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Но есть в Исламе и такие периоды, когда запрещено совершать определённые намазы. Их пять. Три из них связаны непосредственно со временем:
1) С момента, когда солнце начинает своё восхождение, до того как оно поднимется на размер копья (примерно 2,94 метра).
2) В тот момент, когда солнце находится в зените, и до тех пор, пока оно не отклонится от него. Этот промежуток времени очень короткий, что не вмещает в себя намаз, но всё равно за это время возможно вступить в молитву, а
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