Когда нельзя совершать намаз (сунна мутляка)

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Но есть в Исламе и такие периоды, когда запрещено совершать определённые намазы. Их пять. Три из них связаны непосредственно со временем:



1) С момента, когда солнце начинает своё восхождение, до того как оно поднимется на размер копья (примерно 2,94 метра).

2) В тот момент, когда солнце находится в зените, и до тех пор, пока оно не отклонится от него. Этот промежуток времени очень короткий, что не вмещает в себя намаз, но всё равно за это время возможно вступить в молитву, а