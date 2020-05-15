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Второе пришествие пророка Исы (Иисуса) عليه السلام

Большие признаки Судного дня Пришествие пророка Исы عليه السلام произойдёт после появления имама Махди. Согласно хадисам Пророка ﷺ, имам Махди будет пребывать в ожидании пришествия Исы عليه السلام, сына Марьям.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Всё, что мы узнали из Корана, со всей очевидностью указывает нам, что пророк Иса عليه السلام не умер во время распятия, а был вознесён на небеса. Однако в Коране есть ещё одна важная истина, на которой Всевышний особо акцентирует наше внимание: возвращение пророка Исы عليه السلام на землю.


Аяты Корана – последнего Божественного писания – ясно и открыто сообщают нам о вторичном пришествии пророка Исы عليه السلام.


В суре «Али Имран» говорится (смысл): «И вот

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