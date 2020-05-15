Второе пришествие пророка Исы (Иисуса) عليه السلام

28

Всё, что мы узнали из Корана, со всей очевидностью указывает нам, что пророк Иса عليه السلام не умер во время распятия, а был вознесён на небеса. Однако в Коране есть ещё одна важная истина, на которой Всевышний особо акцентирует наше внимание: возвращение пророка Исы عليه السلام на землю.



Аяты Корана – последнего Божественного писания – ясно и открыто сообщают нам о вторичном пришествии пророка Исы عليه السلام.



В суре «Али Имран» говорится (смысл): «И вот