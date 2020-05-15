Второе пришествие пророка Исы (Иисуса) عليه السلام
Большие признаки Судного дня Пришествие пророка Исы عليه السلام произойдёт после появления имама Махди. Согласно хадисам Пророка ﷺ, имам Махди будет пребывать в ожидании пришествия Исы عليه السلام, сына Марьям.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
28
Всё, что мы узнали из Корана, со всей очевидностью указывает нам, что пророк Иса عليه السلام не умер во время распятия, а был вознесён на небеса. Однако в Коране есть ещё одна важная истина, на которой Всевышний особо акцентирует наше внимание: возвращение пророка Исы عليه السلام на землю.
Аяты Корана – последнего Божественного писания – ясно и открыто сообщают нам о вторичном пришествии пророка Исы عليه السلام.
В суре «Али Имран» говорится (смысл): «И вот
Полная версия доступна только подписчикамПодписаться
Подписка на «
Ас-салам онлайн» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
- Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
- Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
- Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
- Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
- Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
- Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется
Я уже подписчик