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Аттестат онлайн

Трудно было представить, что в один миг всё образование не только нашей страны, но и всего мира уйдёт на удалённую форму или, как принято её называть, «online». Попытаемся рассмотреть, как в этой связи чувствуют себя учащиеся и их родители, а также что думают по этому поводу специалисты.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Сегодня поговорим об удалённом обучении с директором школы №7 города Узловая Тульской области Везирахмедом Караевым. Он посвятил педагогической деятельности более тридцати лет, имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения», отмечен за свой труд Почётной грамотой Министерства образования РФ.

 

– Визир Сеидахмедович, скажите, оправдан ли переход на удалённую форму обучения в данной ситуации и как воспринимают эту форму ученики,

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