Аттестат онлайн

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Сегодня поговорим об удалённом обучении с директором школы №7 города Узловая Тульской области Везирахмедом Караевым. Он посвятил педагогической деятельности более тридцати лет, имеет нагрудный знак «Отличник народного просвещения», отмечен за свой труд Почётной грамотой Министерства образования РФ.

– Визир Сеидахмедович, скажите, оправдан ли переход на удалённую форму обучения в данной ситуации и как воспринимают эту форму ученики,