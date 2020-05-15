Помоги ближнему

20

Мы, верующие, должны помогать другу другу, должны быть подобны единому телу, одному строению, мы не должны дать этому строению разрушиться.



Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «По отношению друг к другу верующие подобны единому строению, отдельные части которого поддерживают друг друга», после чего он переплёл между собой пальцы рук. (аль-Бухари)



С кого же лучше всего начать раздавать милостыню и оказывать помощь? Лучше всего начать со своей семьи,