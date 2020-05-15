Помоги ближнему
Передают со слов Ибн Умара رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин мусульманину – брат, он не притеснит его, не предаст. Кто поможет своему брату в нужде, тому Аллах ﷻ поможет в его собственной нужде; кто избавит мусульманина от печали, того Аллах ﷻ избавит от одной из печалей Дня воскресения; а грехи того, кто скроет грехи мусульманина, Аллах Всевышний скроет в День воскресения» (аль-Бухари).статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Мы, верующие, должны помогать другу другу, должны быть подобны единому телу, одному строению, мы не должны дать этому строению разрушиться.
Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «По отношению друг к другу верующие подобны единому строению, отдельные части которого поддерживают друг друга», после чего он переплёл между собой пальцы рук. (аль-Бухари)
С кого же лучше всего начать раздавать милостыню и оказывать помощь? Лучше всего начать со своей семьи,
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