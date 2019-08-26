12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяОбществоСоциальная

Что коронавирус нам принёс

О законах и не только Апрель оказался нелёгким месяцем для всех нас. И не только из-за изменения эпидемиологической обстановки. А потому что именно с 1 апреля вступил в силу ряд законодательных инициатив. Причём большая их часть никак не связана с коронавирусом. А теперь по порядку.

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
20

О пенсиях и не только

Социальные пенсии вырастут на 6,1%.
Обещанная индексация свершилась в положенный срок, и с 1 апреля выплаты возросли на 6,1% (Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 270).


Повышение касается пенсий по потере кормильца, по инвалидности, некоторых пенсий по старости, а также пенсий детям, у которых неизвестны родители. Например, минимальная социальная пенсия по старости с 1 апреля возросла на 322 руб. – до 5606 руб. Правда, на общем размере

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Аттестат онлайн

Трудно было представить, что в один миг всё образование не только нашей страны, но и всего мира уйдёт на

Наркотик открытого доступа

В современном мире влияние на всех нас смартфонов и технологических новинок очень велико. Конечно же,

#учимсядома

Ситуация, в которой оказался современный мир, застала многие сферы жизни врасплох, и люди оказались перед

Все равны, но некоторые равнее…

Проблема социального неравенства стара как мир. Но именно пандемия COVID-19 как нельзя остро обнажила проблему