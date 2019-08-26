Что коронавирус нам принёс
О законах и не только Апрель оказался нелёгким месяцем для всех нас. И не только из-за изменения эпидемиологической обстановки. А потому что именно с 1 апреля вступил в силу ряд законодательных инициатив. Причём большая их часть никак не связана с коронавирусом. А теперь по порядку.статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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О пенсиях и не только
Социальные пенсии вырастут на 6,1%.
Обещанная индексация свершилась в положенный срок, и с 1 апреля выплаты возросли на 6,1% (Постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 270).
Повышение касается пенсий по потере кормильца, по инвалидности, некоторых пенсий по старости, а также пенсий детям, у которых неизвестны родители. Например, минимальная социальная пенсия по старости с 1 апреля возросла на 322 руб. – до 5606 руб. Правда, на общем размере
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