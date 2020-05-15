Пневмонией заболели многие сельчане…
Заболели пневмонией много моих односельчан, знакомых и друзей. Наш народ очень деятельный, все хотят помогать, но не знают как. Знания нужны специфические – медицинские, о медтехнике, лекарствах. Даже за деньги всего не купишь. И в этой ситуации нас просят оставаться дома! Война далась бы нам легче, чем самоизоляция, там хоть окопы можно копать и еду готовить. Как можно «помогать», сидя дома на диване?! Мне кажется, в этих четырёх стенах можно сойти с ума! Как всё это пережить? З. Гашимова, Дагестанстатья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Ответ богослова:
Ситyaция в миpe, кoтopyю мы нaблюдaeм в cвязи c pacпpocтpaнeниeм кopoнaвиpyca, yжe нe дaёт пoвoдa oтнocитьcя к этoй пpoблeмe лeгкoмыcлeннo или игнopиpoвaть eё. Бoлee тoгo, бoльшинcтвo эпидeмиoлoгoв cклoнны cчитaть, чтo paнo или пoзднo кopoнaвиpycoм бyдeт зapaжeнa знaчитeльнaя, ecли нe бoльшaя, чacть нaceлeния нaшeй плaнeты.
Однако в любой ситуации мусульмане, верующие должны ориентироваться на свою религию, ведь она совершенна и охватывает все сферы жизнедеятельности человека.
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