12+
Газета
Архив
Русский Татарский Аварский Азербайджанский Даргинский Кумыкский Лезгинский Лакский Табасаранский
Войти
ГлавнаяСемьяЧитательская

Пневмонией заболели многие сельчане…

Заболели пневмонией много моих односельчан, знакомых и друзей. Наш народ очень деятельный, все хотят помогать, но не знают как. Знания нужны специфические – медицинские, о медтехнике, лекарствах. Даже за деньги всего не купишь. И в этой ситуации нас просят оставаться дома! Война далась бы нам легче, чем самоизоляция, там хоть окопы можно копать и еду готовить. Как можно «помогать», сидя дома на диване?! Мне кажется, в этих четырёх стенах можно сойти с ума! Как всё это пережить? З. Гашимова, Дагестан

статья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
25

Ответ богослова:

Ситyaция в миpe, кoтopyю мы нaблюдaeм в cвязи c pacпpocтpaнeниeм кopoнaвиpyca, yжe нe дaёт пoвoдa oтнocитьcя к этoй пpoблeмe лeгкoмыcлeннo или игнopиpoвaть eё. Бoлee тoгo, бoльшинcтвo эпидeмиoлoгoв cклoнны cчитaть, чтo paнo или пoзднo кopoнaвиpycoм бyдeт зapaжeнa знaчитeльнaя, ecли нe бoльшaя, чacть нaceлeния нaшeй плaнeты.


Однако в любой ситуации мусульмане, верующие должны ориентироваться на свою религию, ведь она совершенна и охватывает все сферы жизнедеятельности человека.


Власти

Полная версия доступна только подписчикам

Подписаться

Подписка на «Ас-салам онлайн» — это:

  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, аналитике
  • Моментальная доставка — свежий выпуск приходит на электронную почту и вам не нужно ждать доставку
  • Удобно читать с любого устройства (компьютер, планшет, смартфон)
  • Комментарии к материалам доступны только подписчикам — можно делиться мнением и обсуждать в кругу единомышленников
  • Возможность легко задать вопрос ученому богослову и получить ответ
  • Участие в наполнении — вы можете прислать свою статью, фото или видео
  • Доступ ко всем сервисам и возможностям работа над которыми постоянно ведется

Я уже подписчик

Также в рубрике

Я прогорел...

Мой бизнес прогорел, не выдержал всей этой истории с вирусом и изоляцией. Раньше я мог многое себе позволить,

Муж не пускает меня к психологу…

Муж не пускает меня к психологу. У меня бывают приступы непонятной грусти, печали, тревоги, аж плакать

Как воспитать в сыне храбрость?

Я воспитываю сына одна и стала замечать, что он растёт трусоватым. Не может постоять за себя, боится и

Слово читателя

Меня зовут Эйваз. Я владелец халяль-кафе в городе Перми. Газета «Ас-салам» давно привлекла моё внимание.