Я прогорел...

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Все мы время от времени сталкиваемся с трудностями, которые могут заметно изменить жизнь. Но суть не в этих трудностях, а в том, как мы на них реагируем. На самом деле эти сложности очень важны в жизни мусульманина по той причине, что именно через них мы лучше узнаём себя и раскрываем новые границы своей веры. Надо понимать, что во всех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, скрыто определённое благо, но суть его понимаешь лишь по прошествии некоторого времени.



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