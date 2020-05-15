Я прогорел...
Мой бизнес прогорел, не выдержал всей этой истории с вирусом и изоляцией. Раньше я мог многое себе позволить, а когда жена и дети просили что-то купить, даже не задумывался, зачем и сколько это будет стоить. Сейчас приходится экономить, ограничиваться самым малым и во многом отказывать. Мне стыдно говорить домашним, что теперь у нас нет денег и это, скорее всего, надолго. Чувствую себя раздавленным и растерянным. Что мне делать? М. Дамиров, Москвастатья опубликована в номере: 10 (599) / от 15 мая 2020 (Рамадан 1441 г.)
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Все мы время от времени сталкиваемся с трудностями, которые могут заметно изменить жизнь. Но суть не в этих трудностях, а в том, как мы на них реагируем. На самом деле эти сложности очень важны в жизни мусульманина по той причине, что именно через них мы лучше узнаём себя и раскрываем новые границы своей веры. Надо понимать, что во всех сложностях, с которыми мы сталкиваемся, скрыто определённое благо, но суть его понимаешь лишь по прошествии некоторого времени.
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